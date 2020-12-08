AMD ve NVIDIA stok sıkıntısı ile karşı karşıya

AMD ve NVIDIA ekran kartlarında yaşanan stok sıkıntısı beklenenden uzun sürebilir.

Cowcotland tarafından gelen son raporlara göre NVIDIA ve AMD, en az Şubat ayına kadar yeni grafik kartlarına olan talepleri karşılayamayabilir. AMD tarafından konuyla alakalı henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da NVIDIA, parça ve ürün eksikliğinden dolayı küresel çapta yaşanabilecek tedarik sıkıntısı ile alakalı uyarıda bulunmuştu.

Bir iddiaya göre NVIDIA tarafında yaşanan stok sıkıntıları, firmanın kripto madencilere gereğinden fazla kart satmasından dolayı yaşandı. Ancak ortaya çıkan son raporlar, NVIDIA ve AMD tarafında yaşanan stok sıkıntısı için GDDR6 bellekleri işaret etti.

Durumun normalde dönmesi ise haftaları hatta birkaç ayı bulabilir. Yaşanan bu stok kıtlığı, RX 6900 XT modelini de etkileyecek. Analistlerin yaptıkları tahminlere göre bu kıtlık, önümüzdeki Şubat ayına kadar yaşanabilir.

Stok sıkıntılarının yaşanması, kartların fiyatlarını da olumsuz anlamda etkileyebilir. Normal şartlarda üreticiler, ekran kartlarını ve bellek modüllerini toplu olarak satarlar. Böylece sürümden kazanılır ve fiyatlarda bir miktar indirim yapılabilir. Ancak GDDR6 bellek modülünde yaşanan bu sıkıntı, ekran kartlarının ve modüllerin toplu olarak satılmasını engelleyebilir. GDDR6X bellek kullanan RTX 3090 ve RTX 3080, şu anda stok sıkıntısından en az etkilenen kartlar.