AMD, NVIDIA ve Intel’in yol haritası sızdırıldı

Peki AMD, NVIDIA ve Intel gibi büyük şirketlerin önümüzdeki yıllar için çizdikleri yol haritası nasıl olacak?

Sızdırılan bilgiler doğrultusunda, üç teknoloji devi de ekran kartı piyasasında büyük oynamanın peşinde.

AMD, NVIDIA ve Intel ekran kartları için yol haritası belli oldu

NVIDIA ve AMD, geçtiğimiz aylardan yeni GeForce RTX 3000 ve Radeon RX 6000 serisi ekran kartlarını tanıttılar. NVIDIA tarafında 8 nm Samsung üretimi çipler tercih edilirken, AMD tarafında ise 7 nm TSMC üretimi çipler tercih edildi. Böylece, NVIDIA ve TSMC arasındaki uzun yıllardır süren ortaklık da son bulmuş oldu. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de Samsung’un, rakibi TSMC’ye göre silikon devre levhalarını daha ucuza satıyor olması.

Bu süreçte AMD tarafından çizilen yol haritası da ortaya çıktı. Radeon RX 6000 serisi ile RDNA 2 mimarisine geçiş yapan şirket, bir sonraki ekran kartlarında RDNA 3 mimarisine geçiş yapmayı planlıyor. Bu mimarinin 5 nm üretimden geçmesi beklenirken, TSMC tarafından üretilen çiplerin kullanılması bekleniyor.

NVIDIA tarafından çizilen yol haritası da AMD’ye benzerlik gösteriyor. Bilindiği üzere NVIDIA, bilim insanlarının adlarını mimarilerinde kullanmayı seviyor. Ada Lovelace‘den esinlenen NVIDIA’nın yeni ekran kartlarında kullanılacak olan mimariye Lovelace ismini vermesi mümkün. Bu mimari, 5 nm üretim sürecine dayanacak. NVIDIA’nın TSMC’yi mi yoksa Samsuıng’u mu seçeceği henüz bilinmiyor. Ancak ortaya atılan iddialara göre NVIDIA oyun amacıyla üretilen kartlarda Samsung‘u, profesyonel işler için üretilen kartlarda ise TSMC‘yi tercih edebilir.

DG1 ile harici ekran kartı piyasasına giriş yapan Intel’in ise rakiplerine kıyasla daha çok çalışması lazım. DG1 ekran kartları, şimdilik son kullanıcı tarafından satın alınamıyor. Bu kartlar, daha çok ofis bilgisayarlarında kullanılmak üzere üretiliyor. Ancak, DG2 ve DG3 ile bu durum değişebilir. DG2 ile 6 nm üretime geçmeyi planlayan Intel, DG3 ile 5 nm üretimi hedeflemiş durumda.