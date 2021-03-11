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Gündem Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu
Gündem

Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde iki kardeşe amcaları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ağabeyi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 18:31:00 -
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu

Sultanbeyli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana gelen olayda; Nusret Elitaş ile yeğenleri Emrah ve Seher'in arası alacak verecek meselesi yüzünden bozuktu.

Nusret Elitaş, sokakta otomobillerine binmek üzere olan yeğenleri Emrah Elitaş (30) ve Seher Elitaş (27) kardeşlere silahla ateş açtı. Saldırgan amca olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Seher Elitaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağabeyi Emrah Elitaş ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırganın çay içtiği kahvehanenin sahibi, şunları söyledi:

"İki sefer geldi çay içti içeride. Ondan sonra 'bir arkadaşım var dışarıda çay alacağım' dedi. 'Kamyonette arkadaşımız çalışıyor' dedi. 4 el silah sesi duydum. 3'ü peş peşe geldi. Biri sonra geldi. Vurdu gitti adam."

Görgü tanığı olay anlarını anlattı

Bir mahalle sakini ise, "Evde oturuyordum. 3 el silah sesi geldi. Maytap atıyorlar sandım. Camdan kafamı uzattım. Bir baktım kalabalık oldu. Oraya gittim. Gittiğimde vuran gitmişti. Kız duvar dibindeydi. Oğlan arabanın içindeydi. Yaşıyordu. Çok iyi insanlardı. Bunun böyle olacağını tahmin etmiyordum. 30 yıldır komşum onlar benim. Söylenene göre amcaları yaptı. Aralarında ne var ne yok bilmiyorum." diye konuştu.

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