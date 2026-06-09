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Gündem Amca oğulları çatıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Gündem

Amca oğulları çatıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
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Amca oğulları çatıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Tokat’ın Pazar ilçesinde amca oğulları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Ocaklı Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Çokyaman (76), oğlu L.Ç. (50) ile amca oğlu Y.Ç. (49) ve yanında bulunan arkadaşı M.A.Ş. (31) alacak verecek meselesini görüşmek için biraraya geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Mehmet Çokyaman olay yerinde hayatını kaybetti. Silah ve bıçakla yaralanan L.Ç., Y.Ç. ve M.A.Ş. ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Y.Ç.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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