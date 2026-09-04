Kars’ta kayalara oyulmuş! Orta Çağ'ın izlerini taşıyor
Kars’ın Çukurayva köyü yakınlarında bulunan ve Orta Çağ'ın izlerini taşıyan manastır, doğrudan kaya kütlesi içerisine oyularak oluşturulan ana kilisesi, şapelleri ve yaşam alanlarıyla ilgi görüyor. Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Arslan, "Manastırın ana yapısını bir kilise oluşturmakta, bunun kaya oyma bir kilise olduğunu söylememiz gerekir. Burayı özel kılan unsurlardan birisi, kubbe göbeğinde kırmızı kök boyalarla işlenmiş bir haç motifine sahip olmasıdır" dedi.