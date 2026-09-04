Kars’ta kayalara oyulmuş! Orta Çağ'ın izlerini taşıyor

"Manastırın ana yapısını bir kilise oluşturmakta, bunun kaya oyma bir kilise olduğunu söylememiz gerekir. Haç planlı olarak inşa edilmiş ve üzeri de tromp geçişli bir kubbe ile kapatılmış. Burayı özel kılan unsurlardan birisi, kubbe göbeğinde kırmızı kök boyalarla işlenmiş bir haç motifine sahip olmasıdır. Haç planın kuzey haçından ulaşılan bir de iki şapeli bulunmakta. Şapeller de kare planlı inşa edilmiş ve üzerleri de yine tromp geçişli birer kubbe ile kapatılmış. Ana kilise kubbesinde olduğu gibi şapellerin kubbe göbeğinde de benzer şekilde kök boyalarla işlenmiş haç motiflerini görmemiz mümkün."