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Amca oğlunu öldürüp amcasından helallik istedi

Bursa’da aralarında husumet bulunan amca oğlunu öldüren sanık ilk mahkemesine çıktı.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:28
Amca oğlunu öldürüp amcasından helallik istedi

Bursa’da aralarında husumet bulunan amca oğlunu öldüren sanık ilk mahkemesine çıktı. Duruşmada olay gününü anlatan sanık, "Amcam bana Allah katında hakkını helal etsin" dedi.


Olay, geçtiğimiz Mart ayında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Tolga Ç. aralarında husumet bulunan kuzeni Gökhan Ç.’ye (32), 7 el ateş etti. Sıkılan kurşunlardan bir kısmı vücuduna isabet eden Gökhan Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, katil zanlısı kuzeni kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının kaçtığı aracı tespit etti. Katil zanlısı kuzen, Osmangazi’de sevgilisinin kaldığı evde saklanırken yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olayın ardından hakkında kasten adam öldürmek suçundan hakkında 7. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Tolga Ç., ilk kez hakim karşısına çıktı. Katil zanlısı Tolga Ç., duruşmada olay günü yaşananları anlatarak amcasından helallik istedi.


Amca oğluyla aralarında husumet olduğunu kabul eden zanlı, olayın ardından öldürdüğü amca oğlunu yerden kaldırmak istediğini ama olay yerindekilerin buna müsaade etmeyeceğini düşündüğü için gittiğini söyledi. Tolga Ç. ifadesinde, "Ben amcamın oğlunu değil öz kardeşimi vurdum. Amcamla bir süredir soğukluk vardı. Bir düşmanlığımız yoktu sadece küslük vardı. Olay nedeniyle üzgünüm Allah katında amcamın beni affetmesini istiyorum. Ben Gökhan’ı her yerden engellemiştim. İş yerinden çıkıp eve gittim yeğenim beni aradı. Gökhan sana ulaşamıyor küfür ve hakaret ederek amcam beni arasın dediğini söyledi. Ben de yeğenime ararsa cevap verme muhatap olma dedim. Sonra yeğenim tekrar aradı beni ve Gökhan’ın arayarak küfür ettiğini söyledim. Sonra ben yeğenime kızdım cevap verdiği için. Olay olmadan önceki 1 ay içerisinde Gökhan facebooktan bana hakaret içerikli paylaşımlar yapıyordu. Ben bu durumdan rahatsız olup polis memuru abimi aradım. Durumu söyledim. Abim de Gökhan’ın babasını aradı olayları anlattı. Ben de amcamı arayıp bu durumdan bahsettim.Ben evdeyken bana ulaşamadığını söyleyen Gökhan’ı aradım. Telefonu açar açmaz bana küfür ve hakaret etti. Bana nerede bulunduğunu söyleyip beni oraya çağırdı. Ben de bekle geliyorum dedim. Sonra Niyazi’yi arayıp evden aldım. Gökhan’ın bulunduğu yere gittim. Durumu Niyazi’ye arabada giderken anlattım. Amacım Gökhan’la konuşmaktı. Buluşma yerine gittiğimde yanında amca oğlum Veysi Ç. ile 2 tane tanımadığım adam ile daha önce aramızda husumet olan Kamuran Seçkin’i gördüm. Olay yerinde de bir araç vardı ve içinde 3-4 kişi vardı. Olay yerinde toplam 8-9 kişi vardı. Ben kalabalığı görünce gidip devam edecektim ama korktu dememeleri için arabadan indim. İnince Kamuran’ı orada görünce dengemi kaybettim ve silahı çıkarıp yere 2 el ateş ettim. Gökhan üzerime geldi. Ona üzerime gelme dedim ama o koşarak üzerime geldi. O üzerime gelince hedef gözetmeksizin ateş ettim. Onu yerde görünce almak istedim ama bana müsaade etmezlerdi" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:28
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