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Dünya Ambulansta bile siyonist zulüm
Dünya

Ambulansta bile siyonist zulüm

Terör Devleti İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Yaka’nın doğusunda bulunan Ürdün Vadisi bölgesinde Tel Aviv’in yıkım politikası ve Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini protesto eden göstericilere müdahalesinde yaralanan bir Filistinliyi ambulansın içinden zorla almaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:32:00 -
Ambulansta bile siyonist zulüm

İsrail askerlerinin olay yerinde bulunan Filistin Kızılayına ait bir ambulansın içinden yaralı Filistinliyi zorla almaya çalışması AA kameramanı Hişam Ebu Şakra tarafından kayıt altına alındı.

Ebu Şakra’nın çektiği görüntülerde, İsrail askerleri kapılarını açtığı ambulansın içinden, ilk yardım görevlisi tarafından tedavi edilen yaralıyı zorla almaya çalıştığı görülüyor.

İlk yardım görevlisini de tartakladılar

İlk yardım görevlisini de tartaklayan İsrail askerleri, tüm çığlıklarına rağmen yaralıyı almaktan vazgeçmiyor.

Askerlerin yoğun bir şekilde etrafında toplandığı ambulansın kapılarını hızla kapatan bir ilk yardım görevlisi, askerleri çıkardıktan sonra ambulansı yaralı ile birlikte olay yerinden uzaklaştırmayı başarıyor.

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