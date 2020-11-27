Ambulansta bile siyonist zulüm

İsrail askerlerinin olay yerinde bulunan Filistin Kızılayına ait bir ambulansın içinden yaralı Filistinliyi zorla almaya çalışması AA kameramanı Hişam Ebu Şakra tarafından kayıt altına alındı.



Ebu Şakra’nın çektiği görüntülerde, İsrail askerleri kapılarını açtığı ambulansın içinden, ilk yardım görevlisi tarafından tedavi edilen yaralıyı zorla almaya çalıştığı görülüyor.



İlk yardım görevlisini de tartakladılar



İlk yardım görevlisini de tartaklayan İsrail askerleri, tüm çığlıklarına rağmen yaralıyı almaktan vazgeçmiyor.



Askerlerin yoğun bir şekilde etrafında toplandığı ambulansın kapılarını hızla kapatan bir ilk yardım görevlisi, askerleri çıkardıktan sonra ambulansı yaralı ile birlikte olay yerinden uzaklaştırmayı başarıyor.