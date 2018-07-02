Ambulanslarda yeni uygulama başlıyor

Sağlık Bakanlığı, ambulansların hastalara daha çabuk ulaşmasını sağlamak için İçişleri Bakanlığı’nın yazılımını yaptığı tablet uygulamasını, Bolu'da devreye alacak.

Uygulamada, her ambulansa tablet verilecek. Komuta merkezi, ambulansı telefonla arayarak değil, ‘tut ve sürükle’ yöntemiyle harekete geçirecek.

Ambulanstaki tablette siren çalmaya başlayacak. Sistem trafik durumu da göz önüne alıp ambulansı uygun güzergahtan hastaya ulaştıracak. Hastayla ilgili detay tablete yansıyacak, ekip de vak'aya göre hazırlık yapacak. Tabletin üzerinde 5 buton olacak; "Vakayı kabul ettim" dediğinde zaman işlemeye başlayacak. "Olay yerine vardım" butonuna basıldığında saat ve konum kaydedilecek. Ambulansın kontrolü anlık ve doğru yapılacak.



'İŞLEMLER DİJİTAL ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK'



Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, yaptığı açıklamada, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı'nın da uygun görmesiyle Bolu'nun pilot il olduğunu bildirdi.

Sağlık ve İçişleriBakanlığının ortak kullandığı bir sistem üzerinden tablete uyarının gittiğini belirten Demirkol, "Uyarının ardından tablet kendi içerisinde siren çalıyor. Ambulans, ekibimizin tablet üzerindeki tuşa basmasıyla birlikte vak'aya çıkıyor. Haritalarla da ambulansın bulunduğu yer ile tuşa basılan yerin uygun olup olmadığı sistem üzerinden kontrol ediliyor. Bir anlamda biz kendi ekibimizi dijital anlamda kontrol etmiş oluyoruz. Ekibimiz vak'aya ulaştığında sistem üzerinden söylüyor ve harita üzerinde eşleşiyor. Bunlar istem üzerinden merkezde kontrol ediliyor. Vak'ayı aldığında hangi hastaneye götürdüyse o görülüyor. Daha önce evrak üzerinden yapılan teslim işlemleri dijital ortamda gerçekleştirilecek." dedi.



Bolu'nun konum itibariyle önemli bir bölgede olduğunu anlatan Demirkol, şunları kaydetti:



"Burada ciddi kazalar oluyor, kimliksiz hastalarımız oluyor. Ayrıca deprem bölgesindeyiz. Kimliksiz hastaların olduğu vak'aya ulaşıldığında hastanın fotoğrafı çekiliyor, bilekliği hastaya takılıyor. Bu bileklik ve resim ile artık hasta sistem üzerinde bu numara ile geziyor. Kimliksiz hastaların nerede olduğu, fotoğrafı sistem üzerinden eşleşerek takip ediliyor. Çoklu kazalarda, enkaz altında kalmalarda, yangınlarda ve afetlerde üzerinde kimliği çıkmayan hastanın, tablet üzerindeki resim ve doğrulanmış kimlik bilekli numarasıyla nerede, ne gibi tedaviler aldığı, nereye ne zaman girdiği sistem üzerinden takip edilecek."



Demirkol, projenin en kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini de sözlerine ekledi.