0553 313 94 23

Ambulansla taksi çarpıştı! 7 yaralı

Ağrı’da, hasta taşıyan ambulansla taksinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:55
Ambulansla taksi çarpıştı! 7 yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde hasta taşıyan ambulansla taksinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ağrı'dan Van'a hasta götüren İsmet Demirci idaresindeki 04 DE 885 plakalı ambulans, Ağrı Adliye Kavşağı'nda Mehmet Bilici yönetimindeki 04 T 5021 plakalı taksi ile çarpıştı.

Kazada, ambulans ve taksi sürücülerinin yanı sıra ambulanstaki isimleri öğrenilemeyen sağlık personeli, hasta ve hasta yakını ile taksideki isimleri öğrenilemeyen iki yolcu yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ambulanstaki hasta ve hasta yakınları farklı bir ambulansa Van'a sevk edilirken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 19:55
  1. Van
  2. Ağrı
  3. Patnos
  4. ambulans
  5. kaza
  6. taksi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malezya Başbakanı: "Türkiye’ye gidin, çalışın ve ülkemize bilgilerle dönün"
    1. Malezya Başbakanı: "Türkiye’ye gidin,..
    2. Kayserispor, Şamil Çinaz ile sözleşme..
    3. İki yıl üretilmesi için uğraştığı eşek..
    4. Mezun olduğu okuldan hırsızlık yapan..
    5. Mardin’de yaralanan teğmen Elazığ’a..
    6. Özel sporcu Havva Elmalı'ndan bir..
    7. 8 yıldır kayıp olarak aranan kızı..
    8. Muğla'da orman yangını! Çok sayıda..
    9. Mıcıra kapılan otomobil takla attı: 4..
    10. CHP Milletvekili Arık: "Nitelikli..
    11. Balıkesir’de bir otobüs yangını daha
    12. Şuhut’ta motosiklet kazası; 1 yaralı
    13. Bir otobüs yangını daha! Faciadan..
    14. Libya'da UMH, Hafter güçlerine ait İHA..
    15. Deniz Türüç Fenerbahçe'de
    16. Deniz Türüç 3 yıllık imza attı!
    17. Fenerbahçe, Kayserispor'da forma giyen..
    18. Ormanlı’ya yeni istihdam sahaları..
    19. Ambulansla taksi çarpıştı! 7 yaralı
    20. Ayvalık’ta 51 göçmen yakalandı
    21. Muş Valisi Murat Nehri'nde boğulan..
    22. Ağrı'da ambulansla taksi çarpıştı: 7..
    23. Anne evdeki yangından çocuklarını..
    24. Özbekistan'da eleştirilerin..
    25. Özel sporcudan dünya üçüncülüğü
    26. Datça’da 5 dönüm makilik alan yandı
    27. Bu maske cildinizi ışıl ışıl parlatacak!
    28. Hong Kong'ta ortalık savaş alanına..
    29. Yılmaz Üçkan: “Vatanımıza, ezanımıza..
    30. GÜNCELLEME - Antalya'da trafik..
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu