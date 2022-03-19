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Yerel Ambulansla otomobil çarpıştı!
Yerel

Ambulansla otomobil çarpıştı!

Tokat’ta 112 ambulansı ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 23:53:00 -
Ambulansla otomobil çarpıştı!

Edinilen bilgiye göre, Tokat Turhal karayolu Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Cihan A. yönetimindeki 60 ACF 544 plakalı 112 Acil Yardım Ambulansı hasta nakli için seyir halindeyken kavşaktan diğer yöne geçtiği sırada Ali K. idaresindeki Opel marka 35 AGU 973 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ambulans devrilerek yan yattı. Kazada ambulans sürücüsü ile birlikte 2 sağlık çalışanı yaralandı. Diğer açta bulunan 2 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralanan 3 sağlık çalışanı ambulanslarla Tokat Devlet Hastane sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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