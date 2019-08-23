Ambulansla çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralı Hatay’da ambulansla otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Hatay’da ambulansla otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Defne ilçesi Harbiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ACK 019 plakalı otomobil ile ambulans çarpıştı. Kazada devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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