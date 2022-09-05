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Yerel Ambulansını çarptığı koyunlar telef oldu
Yerel

Ambulansını çarptığı koyunlar telef oldu

Kayseri’nin Develi ilçesinde ambulansın çarptığı sürüden 20 koyun telef oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 16:11:00 -
Ambulansını çarptığı koyunlar telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Develi Çevreyolu’nda meydana gelen olayda ambulans karşıdan karşıya geçen koyun sürüsüne daldı.

Çarpmanın şiddetiyle 20 koyun telef olurken, çok sayıda koyunda yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Telef olan 20 koyun yoldan kaldırılırken, yol tekrardan trafiğe açıldı.

Maddi hasar oluşan ambulansta çekici ile kaldırıldı.

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