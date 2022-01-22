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Yerel Ambulans uçak, kalp krizi geçiren 54 yaşındaki hasta için halktı
Yerel

Ambulans uçak, kalp krizi geçiren 54 yaşındaki hasta için halktı

Adıyaman'da tedavi gören 54 yaşındaki kalp hastası, ambulans uçakla Erzurum'a sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 17:43:00 -
Ambulans uçak, kalp krizi geçiren 54 yaşındaki hasta için halktı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçirdiği kalp krizi sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Veysi Coşkun'un, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı üzerine Erzurum'a nakledilmesi kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrası hazırlanan uçak ambulansla Adıyaman Havaalanı'ndan alınan hasta, Erzurum Havalimanı'na gönderildi.

Coşkun, daha sonra ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

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