Ambulans şoförü korona virüse yenik düştü

Erzurum’da korona virüse yakalanan 61 yaşındaki ambulans şoförü İmdat Aktepe hayatını kaybetti.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten dolayı bir sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti. Erzurum Karaçoban Devlet Hastanesinde ambulans şoförü olarak görev yapan İmdat Aktepe, korona virüse yenik düştü. Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi gören Aktepe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aktepe için İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, sosyal medya hesaplarından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Bedir, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“On sekiz yıldır bizimle beraber çalışan, mesai arkadaşımız ve Karaçoban ilçesi ambulans şoförümüz İmdat Aktepe’yi Covid-19’dan dolayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum.”

Öte yandan, Erzurum’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi. Şehirdeki vaka sayısı ise normalleşme süreci ile birlikte artış gösterdi.