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Yerel Ambulans kaza yaptı: Yaralılar var
Yerel

Ambulans kaza yaptı: Yaralılar var

Artvin’de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 16:07:00 -
Ambulans kaza yaptı: Yaralılar var

Kaza bugün saat 13.00 sıralarında Artvin-Şavşat karayolu 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şavşat istikametinden Artvin istikametine hasta taşıyan Seyfullah Usta, yönetimindeki 08 AAV 395 plakalı 112 Acil Sağlık Ambulansı, karşı yönden gelen Mesut Erdem yönetiminde olan 61 NC 972 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışması sonucu kamyonet içinde bulunan Mesut Erdem ile Ahmet Çağdaş yaralandı.

Yaralılar başka bir ambulansla Artvin Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından karayolunu yeniden trafiğe açıldı.

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