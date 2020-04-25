  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

2020-04-25 23:54:01 -
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 19.30 sıralarında Tunalı Hilmi Caddesi Hacıyolu Sokak kesişimin de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 MHU 40 plakalı otomobil ile 06 FC 9506 plakalı ambulans trafik ışıklarında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans yan yatarken otomobil ise yol kenarına savruldu. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekibi, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı