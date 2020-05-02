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Yaşam

Ambulans helikopterin inişine izin vermediler

Samsun'da acil bir hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermeyince helikopter hastayı alamadan geri dönmek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 18:12:00 -
Ambulans helikopterin inişine izin vermediler

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Altınkaya Mahallesi'nde bugün meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, acil hastaneye gitmesi gereken kalp hastası bir kişi için ambulans istendi. Ancak hastanın Altınkaya Barajı'nın Sinop tarafında bulunması ve sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla feribot çalışmadığından Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Sağlık Bakanlığı 112 acil ambulans helikopteri hastayı almak için Samsun'dan havalandı. Altınkaya Mahallesi'ne giden helikopter etraf yamaç olduğu için bir tarlaya inip hastayı almak istedi.

Tarla sahipleri ambulans helikopterin inmesine engel oldu

Ancak, tarla sahipleri ambulans helikopterin tarlalarına inmelerine izin vermedi. Helikopterin ineceği yere toplanan tarla sahipleri el hareketleri ile ambulans helikopterin inmesine engel oldu.

Pilot, helikopter ile tarlanın etrafından 10 tur atmak zorunda kaldı. Vatandaşlar izin vermeyince pilot durumu 112 merkezine bildirdi. Helikopter hastayı alamadan Samsun'a dönmek zorunda kaldı.

Kara ambulansı sevk edilecek

Hasta için ise barajdan geçiş olmadığı için Sinop'tan kara ambulansının sevk edileceği öğrenildi.

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Yorumlar

Nadir

Bunu muhalefetin gözüne sokmak lazım birde insanlıktan nadipini alamamış oralı insanlara bakmak lazım
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FATİH SULTAN

BUNLAR NASIL İNSANLAR AMBULANS HELİKOPTERİ GİDİYOR HASTA ALMAYA İZİN VERİLMİYOR, BUNLAR NASIL ÜLKEMİZDE YAŞIYORLAR, YARIN SAVAŞ OLSA BUNLARDAN KORKULUR, BİR DE EN TUHAF YANI SAMSUN DA YAŞIYORLAR, DEVLETİN YERİNDE OLSAM GEREKLİ İŞLEMİ HEMEN YAPARIM.
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