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Yerel Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı
Yerel

Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-20 17:47:00 -
Ambulans helikopter yeni doğan bebek için havalandı

Sivas'ta yeni doğan bebek, ambulans helikopter ile Samsun'daki hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Numune Hastanesinde bugün dünya gelen kız bebeğin, hipotermi tedavisi için yenidoğan yoğun bakım servisi olan hastaneye sevkine karar verildi. Bölgenin sağlık üssü konumundaki Samsun'da özel bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinde yer bulundu. Bebek için Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter havalandı. Sivas'tan ambulans helikopter ile Samsun'daki Helikopter Ambulans İstasyonu Pistine getirilen bebek, buradan kara ambulansına nakledilerek özel hastaneye götürüldü.

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