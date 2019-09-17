Ambulans helikopter prematüre bebek için havalandı Antalya'da dünyaya gelen400 gramlık bebek, solunum sıkıntısı yaşayınca ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dünyaya gelen prematüre bebek, ambulans helikopterle başka bir hastaneye nakledildi. Ayşe Çivi'nin ilk bebeği hamileliğin 23. haftasında Kumluca Devlet Hastanesinde dünyaya geldi. Doktorlar, erken doğuma bağlı solunum sıkıntısı yaşayan 400 gramlık bebeğin, Antalya'daki daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verdi. Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle bebek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine nakledildi. Baba Ali Çivi, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğumun aniden başladığını söyledi. Eşinin rahatsızlanmasıyla hemen hastaneye gittiklerini belirten Çivi, "Doktorlarımız seferber oldu, bebeğimizin yaşaması için devletimiz helikopter ambulans gönderdi. İnşallah bebeğimiz yaşar. Bizim için mücadele eden, gayret gösteren başta devletimize ve doktorlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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