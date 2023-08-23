Ambulans helikopter 93 yaşındaki hasta için havalandı
Lice ilçesinde 93 yaşındaki Rabia Bozkurt, aniden rahatsızlanınca Lice Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kalp krizi geçiren Rabia Bozkurt, ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Hastaneleri’ne sevk edildi.
Lice ilçesinde 93 yaşındaki Rabia Bozkurt, aniden rahatsızlanınca Lice Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen yaşlı kadının acil sevki istendi. İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait hava ambulansı hastaneye talep edildi. Ambulans helikopter 93 yaşındaki Bozkurt için şehirden havalandı.
Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nin heliportunda bekleyen acil sağlık ekipleri, helikopterin iniş yapmasıyla hastayı ambulansa sevk etti. Bozkurt, daha sonra Dicle Üniversitesi Hastanelerine götürülerek tedavi altına alındı.
Verilen bu hizmetle sağlıkta geldiğimiz son nokta bir kez daha gözler önüne serildi.