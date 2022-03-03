Ambulans devrildi: Hasta ve yakını hastaneye kaldırıldı!
Nevşehir'de hasta taşıyan ambulansın buzlu yolda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hasta yakını hafif yaralandı.
Nevşehir'de hasta taşıyan ambulansın buzlu yolda devrilmesi sonucu hasta yakını hafif yaralandı.
Derinkuyu'dan Nevşehir'e hasta taşıyan A.Ç. idaresindeki 50 DR 274 plakalı ambulans, buzlu yolda direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi sonucu devrildi. Kazada, hasta yakını hafif yaralandı.
Hasta ve yaralanan yakını hastaneye kaldırıldı
Hasta ve yakını, olay yerine gelen sağlık ekibince Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldü.
Devrilen ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.