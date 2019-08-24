Ambarlı Limanı Akçansa’ya uğurlu geldi

Akit Ekonomi

AkçansaPort markasıyla Ambarlı Limanı’ndan ihracata başlayan Akçansa, 2019 yılında yıllık bazda ihracatını yüzde 191 artırdı. İlk yarıda 62.6 milyon dolarlık ihracat yapan şirketin bu gelirinin toplam satış gelirleri içerisindeki payı ise geçen yıla oranla yüzde 14’ten yüzde 38’e yükseldi.

İhracatta büyük sıçrama

Akçansa Genel Müdürü Umut Zenar yaptığı açıklamada,“Bu yıl önemli gündem maddelerimizden biri 1915 Çanakkale Köprüsü. Stratejik iş ortağı olarak yer almaktan gurur duyduğumuz bu büyük proje için Ar-Ge ekiplerimiz etkin çalışmalarıyla ‘1803 Çimento’ adlı ürünü özel olarak geliştirdi” dedi.

Limanla gelirler arttı

Zenar, bu yıl Ambarlı Limanı’ndan ihracata başladıklarını belirterek, “Lojistik avantajımız ve etkin liman yönetimimiz ile ihracatımızı yıl sonu itibarıyla iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. İlk yarıda sattığımız özel ürünlerimizle en önemli ihracat pazarlarımızdan biri ABD oldu. AkçansaPort markasıyla ise Ambarlı Limanımızda kaliteli ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla liman satış gelirlerimizi yüzde 45’in üzerinde artırdık” diye konuştu.