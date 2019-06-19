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Ambargolar sonrası İran'dan turistler için yeni karar!

ABD'nin yaptırımları sonrası korkup ülkeye gitmeyen turistleri çekmek isteyen İran yönetimi yeni bir karar aldı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla yabancı artık turistlerin pasaportuna mühür vurulmayacak.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:56
Ambargolar sonrası İran'dan turistler için yeni karar!

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yabancı turist sayısının artırılmasıyla ilgili hazırlanan raporun, Tahran'daki haftalık Bakanlar Kurulu'nda ele alındığını söyledi.

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ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran'a gelecek ziyaretçilerin birtakım endişeler duyabileceği ve yaptırımlara maruz kalabileceği ihtimalinden hareketle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, "yabancı ziyaretçilerin ülkeye girişlerinde pasaportlarına mühür vurulmaması ve başka herhangi bir kaydın da yapılmaması" talimatı verdiği belirtildi.

Sözcü Rebii, "İnsanlar herhangi bir endişeye kapılmadan İran'ı rahat bir şekilde ziyaret edebilir. Pasaportlara mühür vurulmaması ile ilgili talimat, kısa süre içinde ülkedeki tüm havalimanlarında uygulanacak." dedi.

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de tek taraflı şekilde çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:56
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