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Ekonomi Ambalaj Tasarımı Yarışması finalistleri belli oldu
Ekonomi

Ambalaj Tasarımı Yarışması finalistleri belli oldu

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2021’in finale kalan projeleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 14:48:00 -
Ambalaj Tasarımı Yarışması finalistleri belli oldu

Türkiye’de tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya 18 farklı üniversitenin Grafik ve Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım Bölümleri’nden öğrenciler 92 projeyle başvuru yaptı. Çevrim içi gerçekleştirilen ve 11 jüri üyesinin yer aldığı seçici kurul toplantısı sonrası 18 proje finale kalmaya hak kazandı. Yarışmada ilk üç sırayı alan projelerin, mansiyon ve sertifika ödülleri 20 Ekim’de Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın açılışında açıklanacak. Birinciye 6 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye ise 3 bin TL para ödülünün verileceği yarışmada, mansiyon alan üç öğrenci ise 1.500 TL almaya hak kazanacak. Yarışmada ilk üçe giren öğrenciler, para ödülünün yanı sıra öğrenim hayatları boyunca yılda 12 ay karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya hak kazanırken, projeler fuar boyunca özel olarak hazırlanacak alanında sergilenecek.

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