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Dünya Amazonlardaki ormansızlaşma azaldı
Dünya

Amazonlardaki ormansızlaşma azaldı

Yeniakit Publisher
2024-01-14 19:58:00 -
Amazonlardaki ormansızlaşma azaldı

Brezilya, Amazonlardaki ormansızlaşmanın geçen yıl yüzde 50 azaldığını açıkladı.

Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Amazonlardaki ormansızlaşmanın 2023 sonuna kadar yüzde 50 azaldığını duyurdu.

Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, geçen yıl Amazon yağmur ormanlarındaki tahribata ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Açıklamada, ormansızlaşmadaki gerilemeyle "Paris Anlaşması'na bağlılığın ve ülkenin iklim değişikliğiyle mücadeledeki öncü rolünün yeniden teyit edildiği" aktarıldı.

Ocak ve kasım arasında ormansızlaşmadaki yüzde 50,5'lik düşüşün, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın liderliğindeki hükümetin ve kurumların tedbirlerinin sonucu olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, tedbirler kapsamında, Amazonlardaki bitki örtüsüne karşı işlenen suçlar için düzenlenen ihlal yasasının, 2019'dan 2022'ye kadar, aynı dönemin ortalamasına kıyasla yüzde 114 daha fazla uygulandığını söyledi.
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Ormansızlaşmanın azalmasının, 250 milyon ton karbondioksitin atmosfere salınmasını engellediği kaydedildi.

Yetkililer, Brezilya'nın emisyonlarının yaklaşık yarısının ormansızlaşmadan kaynaklandığını ve Lula da Silva'nın ormansızlaşmayı 2030 yılına kadar sıfıra indirme sözü verdiğini belirtiyor.

Bolsonaro döneminde ormansızlaşmada rekor kırıldı

Dünyanın en büyük tropikal ormanları olarak bilinen Amazonlar, bir önceki aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro döneminde her yıl rekorlar kırarak ciddi miktarda ormansızlaşmaya maruz kalmıştı.

Bolsonaro, 2019'da iktidara geldikten sonra Amazon ormanlarında ağaçların kesilmesi ve yasa dışı madencilik yaygınlaştı. 2022'ye gelindiğinde ormansızlaşma tarihi seviyelere ulaştı ve sadece 2022'nin ilk 6 ayında 3 bin 980 kilometrekare alan ormansızlaştı.

Ocak 2023'te göreve başlayan Lula, geçen yıl 277 bin hektar koruma alanı oluşturarak selefinin yol açtığı zararı ortadan kaldırmak için önlemler aldı.

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