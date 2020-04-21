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Teknoloji

Amazon'dan yeni koronavirüs kararı! Ateş ölçümü yapılacak

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden olan Amazon, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında çalışanlarının ateşini ölçebilecek termal kameralar kullanmaya karar verdi.

2020-04-21 03:43:00 -
Amazon'dan yeni koronavirüs kararı! Ateş ölçümü yapılacak

Pek çok ülkede hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını ile ilgili birçok şirket harekete geçerken, bir karar da gerekli tedbirler uygulamadığı için eleştiri oklarının hedefi olan e-ticaret devi Amazon'dan geldi. Amazon, koronavirüs ile mücadele kapsamında, çalışanlarının ateşini ölçmek ve böylece olası bir hastalık riskini kontrol altına almak üzere termal kameraların kullanılmasına karar verdiğini duyurdu.

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bu termal kameraların kişilerin vücut sıcaklığını ölçtüğü ve ateşi olan kişiler için bir uyarı verdiği belirtildi. Şirket yetkilileri, bu sistemle birlikte ateşi olan kişilerin daha sonra termometreyle kontrol edileceğini ve böylece temasın büyük ölçüde azaltılabileceğini söyledi.

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