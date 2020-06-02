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Ekonomi

Amazon.com.tr’den ilk siparişe özel ücretsiz kargo hizmeti

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:41:54 -
Amazon.com.tr’den ilk siparişe özel ücretsiz kargo hizmeti

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr'nin yeni müşterilerine özel ilk sipariş hizmeti kapsamında, "amazon.com.tr"den ilk kez alışveriş yapacak müşteriler ek bir ücret ödemeden standart kargo hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, siteden yapılacak ilk alışverişte geçerli olan ücretsiz kargo fırsatı, müşterilerin ihtiyaçlarına standart gönderim ile ek bir ücret ödemeden erişmesini sağlıyor.

Müşteri odaklı yaklaşımıyla yüz binlerce ürünü uygun fiyatlarla satışa sunan Amazon.com.tr’den bugünden itibaren ilk kez alışveriş yapacak olan müşteriler ilk siparişlerine özel ücretsiz kargo hizmetinden yararlanabilecek.

Ürünlerin detay, sepet ve ödeme sayfalarında teslimat seçeneği olarak belirtilen yeni hizmet, ürün limiti olmaksızın yeni müşteriler tarafından ilk siparişlerde kullanılabilecek.

İlk siparişe özel ücretsiz kargo hizmeti Amazon.com.tr müşterilerinin ilk siparişlerinde, Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen ürünlerde geçerli olacak.



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