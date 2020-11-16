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Ekonomi Amazon.com.tr’den "Erken Gülümseten Cuma" indirimleri
Ekonomi

Amazon.com.tr’den "Erken Gülümseten Cuma" indirimleri

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:06:33 -
Amazon.com.tr’den "Erken Gülümseten Cuma" indirimleri

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr’nin "Erken Gülümseten Cuma" indirimleri cep telefonu aksesuarları, kulaklıklar, ofis ve kırtasiye ürünlerinde yüzde 60’a varan indirimlerle başladı.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, Amazon.com.tr müşterileri, aralarında Spigen, Baseus, Ugreen, Belkin, Anker, Faber Castell, Scrikss gibi birçok global markanın bulunduğu geniş ürün seçkisine yüzde 60’a varan indirimlerle sahip olabiliyor.

Cep telefonu aksesuarları, kulaklık, ofis ve kırtasiye kategorilerinden binlerce ürünü cazip fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunacak indirimler, 19 Kasım gün sonuna kadar devam ediyor.

Aralarında Faber Castell, Scrikss, Spigen, Baseus, Ugreen, Belkin ve Anker gibi birçok seçkin markanın ürünlerinin de bulunduğu fırsatlara, "amazon.com.tr" web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Kampanyayla, cep telefonu aksesuarlarında yüzde 60’a varan, kulaklıklarda yüzde 35’e varan, Powerbanklerde yüzde 40’a varan indirim sunuluyor.

Binlerce ofis ve kırtasiye ürününde yüzde 50’ye varan indirimler müşterilerini beklerken, pillerde ise yüzde 40’a varan indirim bulunuyor.

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