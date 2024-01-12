Amazon ormanlarında 2000 yıllık şehir keşfedildi

Arkeologlar, Amazon yağmur ormanlarında yaklaşık 2000 yıl önce en az 10.000 çiftçiye ev sahipliği yaptığı düşünülen kayıp şehiri ortaya çıkardı.

Ekvador'daki bir dizi toprak tümsek ve gömülü yol ilk olarak yirmi yılı aşkın bir süre önce arkeolog Stéphen Rostain tarafından fark edilmişti. Ancak o dönem, Science dergisine konuşan araştırmacılardan biri olan Rostain, "Tüm bunların birbirine nasıl uyduğundan emin değildim" demişti.

Lazer sensör teknolojisiyle yapılan son haritalama, bu alanların, And Dağları'nın ormanlık eteklerinde yaklaşık 1000 yıl süren yoğun bir yerleşim ve bağlantı yolları ağının parçası olduğunu ortaya çıkardı.

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde araştırmaları yöneten Rostain, "Burası kayıp bir şehirler vadisiydi. İnanılmaz" dedi.

Araştırmacılar, yerleşim yerlerinin MÖ 500 ila MS 300-600 yılları arasında Upano halkı tarafından işgal edildiğini ortaya çıkardı. Bu dönem, Avrupa'daki Roma İmparatorluğu ile kabaca aynı çağ sayılıyor.

6.000'den fazla toprak höyüğün üzerine inşa edilen konut ve resmi binaları, drenaj kanallarına sahip tarım alanlarıyla çevrili bölgede en büyük yolların 10 metre genişlikte ve 10 ila 20 kilometre uzunlukta olduğu tespit edildi.

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Aratırma ekibinden arkeolog Antoine Dorison, nüfusları tahmin etmek zor olsa da, alanın en az 10.000 nüfusa ev sahipliği yaptığını ve zirve noktasında taminen 15.000 veya 30.000 kadar kişinin yaşadığını söyledi. Bu rakam, o dönem Britanya'nın en büyük şehri olan Roma dönemi Londra'sının tahmini nüfusuyla karşılaştırılabilir.

Exeter Üniversitesi'nden arkeolog José Iriarte, yolları ve binlerce toprak tümseği inşa etmek için ayrıntılı bir organize emek sistemi gerekeceğini söyledi.

Iriarte, “Amazon'daki insanların genellikle inşa edecek taşı yoktu; çamurla inşa ettiler. Araştırmada yer almayan Iriarte, "Bu hala çok büyük bir emek gerektiriyor. Sadece küçük insan gruplarının yaşadığı el değmemiş bir vahşi doğa" olarak düşünülüyor. Ancak son keşifler bize geçmişin gerçekte ne kadar karmaşık olduğunu gösterdi” dedi.

Bilim adamları yakın zamanda, Bolivya ve Brezilya da dahil olmak üzere Amazon'un başka yerlerinde Avrupa ile temastan önce başlayan karmaşık yağmur ormanı topluluklarına dair kanıtlar da buldular.

Rostain, "Amazon'da her zaman inanılmaz bir insan ve yerleşim çeşitliliği vardı, tek bir yaşam tarzı yoktu. Onlar hakkında daha fazlasını öğreniyoruz" dedi.“