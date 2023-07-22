Amazon, Elon Musk'a rakip oluyor!

Amazon, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bir uydu işleme tesisi inşa etmek için 120 milyon dolarlık yatırım planını duyurdu.

Amerikan e-ticaret devi Amazon, dünya yörüngesindeki bir uydu ağıyla dünyanın herhangi bir yerinde yüksek hızlı internet erişimini sağlamayı amaçlayan projesi için Florida'da 120 milyon dolarlık bir tesis inşa ediyor.

Starlink rakibi olacak Project Kuiper uydu interneti projesi ile şirket, düşük maliyetli antenlerle iletişim teknolojilerinin hizmet veremediği veya yetersiz kaldığı bölgelere geniş bant hizmeti sunmayı hedefliyor. Projeyle ayrıca 3 bin 236 uydudan oluşan geniş bir ağ kurma hedefleniyor.

Proje kapsamında ilk prototip uyduların 2024’te fırlatılması bekleniyor. (İLKHA)

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