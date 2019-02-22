Amatörde haftanın hakemleri açıklandı Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 20.

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 20.hafta ve Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme 1.Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Kayseri Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan hakemler şu şekilde;

SÜPER AMATÖR KÜME 20.HAFTA

Gültepespor-Başakpınar Belediyespor -Emre Altun-Gökhan Erzin-Mustafa Soner Yüce

Kayseri Şekerspor-Kocasinan Ülküspor -Alim Kandemir-Furkan Ulu-Burhan Başpınar

Kayseri Demirspor-Gençlerbirliği- Mehmet Koç-Ö.Hürcan Yücel-Mustafa Soner Yüce

Kocasinan Şimşekspor-Yahyalıspor- Hüseyin Otyakmaz-Osman Baruk-Burhan Başpınar

Özvatan Gençlikspor-Hacılar Erciyesspor - Bilge Kaan Çakır-Furkan Ulu-Turan Çelik

Akkışla Gençlikspor-Kayseri Yolspor -Ali Etlikçi-Muhammed Boylu-Bekir Kahraman

İKİNCİ AMATÖR KÜME 1.HAFTA

Sosun Birlikspor-Göktürkspor - Ahmet Ulu-Erkan Kırçıl-Serkan Yıldırım

Güneşli Gençlikspor-Sümerspor - Erhan Güneş-Harun Soyeşik-Mehmet Kaya

K.Olimpikspor-Anadolu Yıldızları - Cemal Emre Gömeç-Gökhan Erzin-Dursun Asutay

Yeni Erciyesspor-Cırgalanspor -Erol Eroğlu-Fatih Yıldırım-Deniz Apaçık

Makfitspor-Kılıçaslan Yıldızspor - Arman Erkılıç-Mustafa Kalaycı-Onur Öztal

Kıranardı Belediyespor-A.Kızılırmakspor - Mehmet Altıparmak-Mustafa Kalaycı-Onur Öztal

Kayseri Atletikspor-Mevlana Yıldızspor -Osman Susamış-Abdülkadir Keğin-H.Batuhan Özlü

Bünyan Belediyespor-Fevzi ÇAkmakspor - Ahmet Pakırcı-Birtan Ekren-Resul Kural

Palasspor-Sarızspor - Şaban Elbaşı-Hüseyin Gencan-İzzet Samur

Yeşilhisar Gençlikspor-İncesu Erdemspor - Mehmet Yeniay- Salih Ulusoy-Ömer Yalçın

Büyüleyenspor-KAfkasspor - Aydoğan Mantar-Yaşar Başağıl-Züfer Yalçın

Felahiye Belediyespor-Kayseri İdman Yurdu - Esat Sabuncu-Erkan Kırçıl-Mehmet Türk

Pınarbaşı Belediyespor-Kuşçu Mithatpaşaspor -Rıza Öztürk-Harun Soyeşik-Samet Uzun

İncesu Gençlikspor-Kocasinan Gençlikspor-Murat Özçetin-Kemal Deliktaş-Murat Yakut

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