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Spor Amatör maçta saha karıştı! Çılgına dönen kulüp başkanı rakip futbolcuyu tokatladı
Spor

Amatör maçta saha karıştı! Çılgına dönen kulüp başkanı rakip futbolcuyu tokatladı

Yalova’da oynanan amatör maçta sahaya inen kulüp başkanı rakip takım oyuncusuna tokat atarak saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 16:03:00 -
Amatör maçta saha karıştı! Çılgına dönen kulüp başkanı rakip futbolcuyu tokatladı

Yalova’da oynanan amatör maçta sahaya inen kulüp başkanı rakip takım oyuncusuna tokat atarak saldırdı.
Alınan bilgiye göre, Yalova Süper Amatör Ligi’nde mücadele veren Yeşilovaspor ile Çınarcık Belediyespor geçtiğimiz pazar günü Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 0-0 biten mücadelenin ardından futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

Bu sırada sahaya atlayan Yeşilovaspor Kulüp Başkanı Yalçın Oruç, Çınarcıksporlu bir futbolcuya tokat attı.

Saldırıya uğrayan sporcu yere düşerken kulüp başkanı polis tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Maç sonrası futbolcular ve tribündeki vatandaşlar arasında yaşanan arbedeye polis müdahale etti. Olaylar sırasında bazı taraftarların sahaya indiği gözlemlendi.

Yaşanan olaylarla ilgili tahkikat sürüyor.

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