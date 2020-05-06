Amatör ligler ertelendi mi? Amatör ligler oynanacak mı? Amatör Küme başlayacak mı? Amatör ligler ne zaman başlayacak?

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs tedbirleri sonrası yaptığı açıklamanın ardından 'Bölgesel Amatör Lig oynanacak mı?', 'Amatör ligler oynanacak mı?', 'Amatör futbol oynanacak mı?', 'Amatör ligler ertelendi mi?', 'Amatör lig ne zaman başlayacak?' gibi soruların cevabı aranmaya başlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de profesyonel liglerin ardından Amatör Küme'deki maçlar da ertelenmişti.

Coronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Türkiye futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun akıbeti belli oldu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelerek liglerin kaderini belirleyecek toplantıyı gerçekleştirmişti. TFF Yönetim Kurulu ile toplantı yapan Özdemir, tarihi kararı açıkladı ve Süper Lig, TFF 1., 2. ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 12-13-14 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

Nihat Özdemir, Bölgesel Amatör Lig'in 12-13-14 Haziran tarihlerinde kesin olarak başlayacağını duyurdu. BAL'ın bir altı olarak kabul edilen yerel ligler için ise bir karar çıkmadı.

Türkiye genelindeki Amatör Küme müsabakaları hakkında nasıl bir karar çıkacağı merakla bekleniyor.

İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Ali Düşmez'in konuyla ilgili açıklama yapacağı tahmin ediliyor.