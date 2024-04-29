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Spor Amatör ligde tekmeler havada uçtu
Spor

Amatör ligde tekmeler havada uçtu

Yeniakit Publisher
2024-04-29 13:23:00 -

"Bugün gerçekleşen Diliskelesi-İFA Spor mücadelesinde, Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta, saha içinde tansiyon yükseldi. Maç sırasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve tekmeler havada uçuştu. Olayın büyümesini engellemek adına polis ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti ve kavga yatıştırıldı. Spor etkinliklerinde yaşanan şiddet olayları her zaman endişe verici olmuştur. Yetkililer, benzer durumların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını belirttiler."

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup Diliskelesi-İFA Spor mücadelesinde çıkan kavgada tekmeler havada uçuştu. Kavga polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta mücadele eden Diliskelesi sahasında İFA Spor’u ağırladı. Maç İFA Spor’un 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Ligden düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Diliskelesi kritik maçta mağlup oldu. Sinirlerin gergin olduğu maç sonunda taraftar ve futbolcular arasında tartışma yaşandı. Diliskelesi-İFA Spor oyuncuları ve taraftar arasında kavga çıktı. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga, güçlükle yatıştırıldı.

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