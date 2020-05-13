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Yerel

Amasya’yı foşur foşur yıkıyorlar

Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü korona virüs tedbirleri kapsamında her akşam şehrin caddelerini foşur foşur yıkıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 09:35:59 -
Amasya’yı foşur foşur yıkıyorlar

Amasya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü korona virüs tedbirleri kapsamında her akşam şehrin caddelerini foşur foşur yıkıyor.


Belediye temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakların boşaltılmasının ardından yollar, kaldırımları hem yıkadı hem de dezenfekte etti. Ardından ilaç sıkılan alanlar, diğer temizlik ekiplerince köpüklü su ve fırçalarla yıkanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Korona virüsten öncede korona virüsle beraberde Amasyamızın 7-8 tane ana caddesi 38 tane mahallesi var. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren temizliğe ehemmiyet verdik. Virüsler beraber ne yapmamız lazım önce temizliğe riayet etmemiz lazım. Vatandaşlarımıza devamlı evinde kal diye söylenişte bulunuyoruz. Sağolsunlar onlar evlerinden çıkmıyorlar, sokakları da bizim tertemiz tutmamız lazım. Sokaklardaki mikrop hareketlenmesinin vatandaşlarımıza sirayet etmememi lazım. Her gece temizlik işleri müdürümüz ve temizlik işlerinden sorumlu başkan yardımcımız başlarında olmak kaydıyla her gece Amasya’nın sokaklarını aynen tabir ettiğiniz gibi foşur foşur yıkıyoruz ve bundan sonra da yıkamaya devam edeceğiz. Bundan yana en ufak bir tavizimiz söz konusu değil. Diyoruz ki evde kal Amasya, evde kal Türkiye’m” dedi.


Temizlik İşleri çalışanları yıkadıkları sokağı yıkamalarının ardından dezenfekte çalışması da yaptı.

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