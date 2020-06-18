Amasya'nın Suluova ilçesinde dolu ve sağanak etkili oldu

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde aniden bastıran sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

Dere yatakları ve rögarlar taştı, birkaç noktada ise kaldırım ve asfalt söküldü.

Borsa Mahallesi ile 3. Etap TOKİ konutları bölgesinde ise misket büyüklüğünde yağan dolu, araçlara ve ağaçlara zarar verdi, etrafı beyaza bürüdü.

Hacıbayram Mahallesi'nde ise bir ahırın duvarı yıkıldı. İlçe merkezinde bir binadan beton parçaları, binanın girişindeki iş yerinin tentesinin üstüne düştü.

İlçe sakinlerinden Recep Doyar, dolu sırasında aracının üstünü örtmeye çalıştığını belirterek, "Arabanın üstünü örtene kadar dolu, kafama ve elime çarptı. Arabayı kurtarabilmek için katlandık doluya. Fırtına, yağmur ve dolu, üçü de aynı anda oldu." dedi.



