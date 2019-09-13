Amasya’nın hayali 5 yıldızlı otel projesini Amasya İl Özel İdaresi hayata geçiriyor

Amasya’nın uzun yıllardır hayali olan 5 yıldızlı otel projesi, Amasya Valiliği İl Özel İdaresi tarafından hayata geçiriliyor.

Eski Taş Ocağı mevkisinde Yap-İşlet-Devret modeli ile kamu-özel sektör iş birliğiyle inşa edilecek 5 yıldızlı otel projesinin tanıtım toplantısında konuşan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “Ortaya koyduğumuz 2023 yılında 1 milyon turist hedefine ulaşabilmemiz için mutlaka beş yıldızlı bir otele sahip olmamız gerekiyor” dedi.

Turizmin parlayan yıldızı tarihi şehirdeki turizm alt yapısını güçlendirmek, konaklama sayısının artırılmasını sağlamak ve Marka Kent Eylem Planı çerçevesinde katkı sağlamak amacıyla beş yıldızlı otel yapımı için önemli bir adım daha atıldı. Yap-İşlet-Devret mevzuatı uyarınca yapılan ilan sonucu istekli yatırımcılardan en uygun şartları sunanla sözleşme imzalandı.

Projeye ilişkin İl Özel İdaresinde düzenlenen tanıtım toplantısında Mimar Metin Aygün projenin sunumunu gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Dr. Osman Varol, AK Parti TBMM Grup Başkanı Ankara Milletvekili Prof. Dr. Naci Bostancı, Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve il protokolü katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Dr. Osman Varol, “Eğer ortaya koyduğumuz 2023 yılında 1 milyon turist hedefine ulaşabilmemiz için mutlaka ve mutlaka beş yıldızlı bir otele sahip olmamız, hatta belki birden fazla otele sahip olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Kendine özgü müşteri çekebilen beş yıldızlı otellerin Amasya’nın ölçeğindeki özellikle turizmin belirli bir sezona yayıldığı şehirlerde sezonun 12 aya yayılabilmesi için sahip olunması gereken nitelikle işletmeler olduğuna değinen Vali Varol, bu eksikliği giderebilmek için bütün paydaşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir çaba içerisine girdiklerini söyledi.