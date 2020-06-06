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Ekonomi

Amasya’daki jeotermal kaynaklar ‘yatırımcıları’ bekliyor

Amasya’da, il ekonomisine büyük katkı sağlayacak jeotermal kaynaklar, ’yatırımcıları’ bekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 11:12:06 -
Amasya’daki jeotermal kaynaklar ‘yatırımcıları’ bekliyor

Amasya’da, il ekonomisine büyük katkı sağlayacak jeotermal kaynaklar, ’yatırımcıları’ bekliyor.


Amasya İl Özel İdaresinde Merzifon ve Taşova ilçelerinde jeotermal kaynak potansiyelini ortaya çıkarabilmek için Orta Karadeniz Ajansı (OKA) destekli her projeye 247 bin 500 TL destek verilecek.


Çevreye verilen zararlar minimum seviyeye indirmek ve sürdürülebilir enerji kaynakları değerlendirmek, gelecek nesillere de daha sağlıklı bir dünya oluşturma imkânı sağlayacak olan jeotermal enerji Türkiye’nin artan elektrik ihtiyacının karşılanması için faydalı bir kaynak durumunda.


Amasya Valiliği İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, “Jeotermal enerji, yenilenebilir kaynaklar arasında baz yük enerji üretimiyle en istikrarlı kaynaklardan biri olarak bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgemizin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmaları destekleyeceğiz. Bu projeler sonucunda bölgemizin tarım çeşitliliği ve üretim kapasitesine, jeotermal kaynaklara bağlı turizmi gelirleri de artacak, halkımıza istihdam sağlamanın yanında atıl kalmış araziler değerlendirilmiş olacak” denildi.

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