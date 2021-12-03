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Yerel Amasya'da zehir tacirlerine operasyon
Yerel

Amasya'da zehir tacirlerine operasyon

Amasya'da jandarma ekiplerinin arama yaptığı araçta 183 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan zehir taciri tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 15:24:00 -
Amasya'da zehir tacirlerine operasyon

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu getirileceği bilgisi alınması üzerine çeşitli noktalarda önlem aldı. Doğantepe köyü civarında durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeği "Puslu" ile arama yapıldı. 183 adet uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli Ç.V. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

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