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Amasya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:16
Amasya'da yabancı uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Adatepe Mahallesi Çimen Sokak'ta ikamet eden Gürcistan uyruklu Afet Mammadli'nin (60) evinden silah sesleri gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi.

Eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Mammadli'nin silahla vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi. Mammadli'nin cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Evde yapılan incelemede ise 2 boş kovan bulundu.

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:16
  1. Adatepe Mahallesi Çimen Sokak
  2. Gürcistan uyruklu
  3. Ankara Adli Tıp Kurumu
  4. Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü ekipler
  5. Amasya
  6. polis ekipleri
  7. 112 Acil Sağlık ekipleri

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