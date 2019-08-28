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Amasya'da uyuşturucu operasyonu

Suluova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:56
Amasya'da uyuşturucu operasyonu

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:56
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