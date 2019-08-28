Amasya'da uyuşturucu operasyonu
Suluova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:56
AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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