Amasya'da uyuşturucu operasyonu Suluova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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