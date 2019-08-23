Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Meray Kavşağı’nda polis ekipleri, 55 T 3854 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, araçta bulunan O.B’nin üzerinde 85 gram esrar ve 37 uyuşturucu hap, E.Ç’nin iç çamaşırında gizlenmiş 1,58 gram esrar ele geçirildi.

A.S, O.B. ve E.Ç, ’uyuşturucu madde ticareti’ suçundan Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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