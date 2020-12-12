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Aktüel Amasya'da sahte içki operasyonu: 11 gözaltı
Aktüel

Amasya'da sahte içki operasyonu: 11 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 16:46:26 -
Amasya'da sahte içki operasyonu: 11 gözaltı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirlikleri ekipleri, sahte içki imal edip sattıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 345 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Ekipler, 11 zanlıyı gözaltına aldı. Firar eden 2 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

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