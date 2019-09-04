Amasya'da özel halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Amasya'da, özel halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı.04 Eylül 2019 Çarşamba 12:35
İmirze Topal (54) idaresindeki özel halk otobüsü, Küçük Sanayi Sitesi önündeki kavşakta Hasan Satılmış'ın (21) kullandığı süt taşıyan kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile halk otobüsünde bulunan yolculardan Bekir Şengül (69), Tolgahan Şengül (28) ve Çağdaş Ayan (29) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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