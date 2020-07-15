  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 16:02:14 -
Amasya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Fransa'dan Giresun'a giden Enver Kılıç idaresindeki FG 025 XR yabancı plakalı hafif ticari araç, Ulubel mevkisinde, Sadık Ayan'ın kullandığı 19 EU 556 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi Ayşe Ayan ve Taliye Kaya yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı