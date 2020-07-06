  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Amasya'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 10:12:26 -
Amasya'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 4 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'da otomobilin duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Barış Ö. idaresindeki 05 AJ 995 plakalı otomobil, Tokat-Amasya kara yolunun Helvacı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Deniz Tuğba G. (24), Şahin Ö. (22) ve Seyit Hüseyin E. (26) yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı