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Aktüel Amasya'da karantinadakilere telefonla psikososyal destek sunuluyor
Aktüel

Amasya'da karantinadakilere telefonla psikososyal destek sunuluyor

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:50:35 -
Amasya'da karantinadakilere telefonla psikososyal destek sunuluyor

AMASYA (AA) - Amasya Valiliği koordinesinde kurulan psikososyal destek hattı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında karantinada olan vatandaşlara hizmet veriyor.

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 21 kişilik ekipte çocuk gelişimci, psikolog, sosyal çalışmacı ile Milli Eğitim Müdürlüğünden görevlendirilen 7 psikolojik danışman yer alıyor.

Karantinadaki vatandaşlara 7 gün 24 saat telefonla psikososyal destek veren ekip, sıkıntıların giderilmesi için çalışmalarını sürdürerek, her türlü yardımın ve desteğin kendilerine sağlanacağını, vatandaşların bu süreçte endişelenmemesi gerektiğini ifade ediyor.

Ayrıca işaret dili tercümanları tarafından da izolasyonda bulunan işitme engelliler için görüntülü arama yapılarak, psikososyal destek sunuluyor.

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı ve Psikososyal Destek Hattı Koordinatörü Azize Doyran, destek hattının izolasyon sürecinde bulunan her bireye ulaşma gayesiyle kurulduğunu söyledi.

Ekip çalışanlarının, vatandaşlara cep telefonundan hizmet ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Doyran, şunları kaydetti:

"İzolasyon sürecinde bulunan, kırılgan grupta yer alan çocuk, yaşlı, engelli ve hamile gruplardaki her bireye bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Ana felsefemiz, psikolojik ilk yardım. Ruhsal durumlarıyla ilgili genel görüşmeler yapılıyor. Bireylerin iyi olma halleriyle ilgili rehberlik sağladığımız gibi ihtiyaçlarını sağlamakta güçlük yaşayan kırılgan tabloya yönelik de hizmetlerin hızlıca ulaştırılması amacıyla kuruluşlarla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda arkadaşlarımız aldıkları verileri bizlerle paylaşarak, il sağlık denetim merkezleriyle paylaşımda bulunup sosyal vefa destek mekanizmasına, aynı zamanda 112 sağlık merkezine, mahalle ekiplerine ulaştırarak kişilerin hizmetleri hızlıca almasını sağlıyoruz."


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