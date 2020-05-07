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Amasya'da karantina süreleri dolan 150 kişi evlerine uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:05:31 -
Amasya'da karantina süreleri dolan 150 kişi evlerine uğurlandı

AMASYA (AA) - İspanya'dan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen ve Amasya'da yurda yerleştirilen 150 kişi, karantina süresinin dolmasıyla evlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla İspanya'dan getirilen 150 kişinin, Amasya'daki 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yeşilırmak Öğrenci Yurdundaki vatandaşlar, AFAD ve Kızılay ekipleri ile yurttaki görevliler tarafından uğurlandı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yurttan ayrılanlara fidan hediye edildi.

Kendilerine sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yurt personeli, AFAD, Kızılay ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Memleketine uğurlananlardan Maviş Yıldız, karantinada hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını dile getirerek, "Çok güzeldi burada her şey. Bizimle çok ilgilendiler. Buraya gelirken, yoktur diye havlu koymuştum ama havlu terlik, diş macunu, diş fırçası, aklınıza ne geliyorsa vardı. Devletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Seccade ve tespih istedim, hemen getirdiler. 3 öğün yemeğimizi getirdiler. Oruç tutacağımı söyledim. Bana hem sahurluk hem iftarlık getirdiler. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç ise vatandaşların gerek konaklama gerekse yemek hizmetlerini hiç aksamayacak şekilde yerine getirdiklerini kaydetti.

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