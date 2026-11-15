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Yerel Amasya’da Hanife K. evinde silahla vurularak öldürüldü
Yerel

Amasya’da Hanife K. evinde silahla vurularak öldürüldü

Yeniakit Publisher
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Amasya’da Hanife K. evinde silahla vurularak öldürüldü

Suluova ilçesinde 56 yaşındaki Hanife K., evinde tartıştığı eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Eşi A.K. gözaltına alındı.

Hacıhayta Mahallesi’nde yaşayan üç çocuk annesi Hanife K. ile 57 yaşındaki eşi A.K. arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.K.’nin silahla ateş ettiği Hanife K. yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Hacıhayta Mahallesi’ndeki bir evde yaşayan 3 çocuklu A.K. (57) ile eşi Hanife K. (56) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi sonrası eşinin silahla ateş ettiği kadın kanlar içinde kalarak hayatını kaybetti.

Seslerin duyulması üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. A.K. gözaltına alındı. Hanife K.’nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için şehir merkezindeki hastaneye getirildi.
Cinayete ilişkin soruşturma başlatıldı.

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