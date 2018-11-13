THY- Banjul
0553 313 94 23

Amasya'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Amasya'nın Merzifon İlçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, 8'i yabancı uyruklu kadın 13 şüpheli gözaltına alındı.

13 Kasım 2018 Salı 17:51
Amasya'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhuşa teşvik ve aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik olarak operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 8‘i yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.  

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 17:51
  1. Amasya
  2. fuhuş operasyonu
  3. gözaltılar var

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuk beslenmesinde ilk 5 dönem çok önemli!
    1. Çocuk beslenmesinde ilk 5 dönem çok..
    2. Karbonatı balla karıştırırsanız...
    3. 10 bin bekçi alımı yapılacak
    4. Okul açıldı diye oyun isteğini..
    5. Apple eriyor! 30 yılda kazandığını 5..
    6. Balıktaki yüksek omeganın sırrı
    7. Kendimize gelelim, vakit geçiyor!
    8. 5 metre yüksekliğindeki tabelada..
    9. Özel halk otobüsü kamyona çarptı: 8..
    10. Köpekleri zehirleyip, ahırdan 40 koyun..
    11. 'Dar Kanal' hayatı zehir eder
    12. Sınır kapısında otomobil yakıt..
    13. Trabzonsporlu oyuncu konuştu: Bana maç..
    14. Evlerimizin mahremiyet nişanesiydi..
    15. Amasya'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı
    16. AB'den ayrılan İngiltere'ye kritik..
    17. Kötü sonuçlar alan takımın..
    18. Reflü ile mücadele sabır ve titizlik..
    19. İşte çimento ihracatının en çok..
    20. Doğalgaz faturalarında tasarruf..
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...